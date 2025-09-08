Мужчина ударил российского студента ножом в спину возле института

В Кемерово мужчина убил первокурсника ножом в спину возле института

Жителя Кемерово подозревают в расправе над 19-летним молодым человеком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Кемеровской области — Кузбассу.

По версии следствия, все произошло на бульваре Строителей в ночь на 7 сентября. Между кемеровчанами возник конфликт, в ходе которого один из них ударил оппонента ножом в спину и конечности. Он не выжил.

Подозреваемый также получил повреждения и сейчас находится в больнице. Расследование продолжается.

Как уточняет «Инцидент Кузбасс», поножовщина случилась прямо возле Кемеровского технологического института пищевой промышленности. Потерпевший — студент-первокурсник.

Ранее в Кемерово полиция задержала 54-летнего мужчину, напавшего с мачете на студента.