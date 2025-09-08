Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:23, 8 сентября 2025Силовые структуры

Мужчина ударил российского студента ножом в спину возле института

В Кемерово мужчина убил первокурсника ножом в спину возле института
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

Жителя Кемерово подозревают в расправе над 19-летним молодым человеком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Кемеровской области — Кузбассу.

По версии следствия, все произошло на бульваре Строителей в ночь на 7 сентября. Между кемеровчанами возник конфликт, в ходе которого один из них ударил оппонента ножом в спину и конечности. Он не выжил.

Подозреваемый также получил повреждения и сейчас находится в больнице. Расследование продолжается.

Как уточняет «Инцидент Кузбасс», поножовщина случилась прямо возле Кемеровского технологического института пищевой промышленности. Потерпевший — студент-первокурсник.

Ранее в Кемерово полиция задержала 54-летнего мужчину, напавшего с мачете на студента.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Симоньян рассказала, что у нее выявили «страшную, тяжелую болезнь». Сегодня ей предстоит операция в районе сердца

    Мигрантки оккупировали детскую площадку в российском городе и прогнали с нее детей

    Опытный изменник сделал попугая своим сообщником и попался из-за собаки

    Девять вагонов поезда сошли с рельсов в российском городе

    Сотни летевших в Турцию россиян застряли в аэропорту Казахстана

    В Германии призвали передать Украине Taurus и не надеяться на переговоры

    Торговля США и Китая резко сократилась

    В деле о теракте против генерала Кириллова появились новые обвиняемые

    Российский хоккеист рассказал о раздражающей жизни в Америке

    Екатерина Варнава вышла на сцену без штанов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости