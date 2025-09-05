Агрессивный россиянин порубил мачете 17-летнего студента

В Кемерово мужчина набросился с мачете на подростка из-за его мопеда

В Кемерово полиция задержала 54-летнего мужчину, напавшего с мачете на студента. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, в полицию позвонил россиянин и рассказал, что стал очевидцем нападения мужчины на неизвестного. Подозреваемый ударил юношу мачете и сбежал. Потерпевшего доставили в больницу с рублеными ранами и оскольчатыми переломами руки.

Выяснилось, что 17-летний юноша приехал в гости к другу на мопеде, припарковав его в дворе. Одному из соседей это не понравилось. Он стал пинать мопед. Когда подросток вышел, мужчина достал из своей машины мачете и ударил его. Раненый до последнего закрывался от нападавшего рукой, но потерял сознание. Тогда злоумышленник выбросил мачете и попытался сбежать. Его поймали.

Возбуждено дело по части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Агрессивному россиянину грозит до 10 лет колонии.

