Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:31, 4 сентября 2025Силовые структуры

Россиянин расчленил жену за пьянство и заявил о ее пропаже

В Удмуртии мужчина убил жену и заявил о ее пропаже
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Удмуртии 40-летний мужчина избил до смерти жену и закопал ее в лесу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, в середине лета в полицию обратился местный житель. Он заявил, что его жена пропала. Найти женщину не удалось. Тогда следователи возбудили уголовное дело. Сотрудники заподозрили, что к исчезновению причастен сам заявитель: в его автомобиле нашли следы крови.

Позже россиянин признался, что поссорился с женой, так как она злоупотребляла алкоголем. Он избил ее, расчленил тело, расфасовал по пакетам и вывез в лес. Останки женщины найдены. Возбуждено дело.

Ранее стало известно, что в Кемеровской области суд арестовал мужчину, устроившего резню в местном кафе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Две группы спецназа ВСУ разыскивают в 250 километрах от границ Москвы. Как диверсанты проникли туда и какова их цель?

    Восьмилетняя россиянка установила абсолютный мировой рекорд

    Счет жертв землетрясения в Афганистане пошел на тысячи

    Раскрыты подробности предполагаемого задержания главы МИД Казахстана

    Женщина-арбитр показала красную карточку футболисту и ударила его

    Турист упал с ледника на Аляске и не выжил

    Российский экспорт шампиньонов взлетел

    Стало известно о смерти не дождавшегося выплаты за участие в СВО россиянина

    В России понадеялись на увеличение переработки нефти

    Уиткофф досрочно покинул встречу «коалиции желающих»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости