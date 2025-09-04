Россиянин расчленил жену за пьянство и заявил о ее пропаже

В Удмуртии 40-летний мужчина избил до смерти жену и закопал ее в лесу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, в середине лета в полицию обратился местный житель. Он заявил, что его жена пропала. Найти женщину не удалось. Тогда следователи возбудили уголовное дело. Сотрудники заподозрили, что к исчезновению причастен сам заявитель: в его автомобиле нашли следы крови.

Позже россиянин признался, что поссорился с женой, так как она злоупотребляла алкоголем. Он избил ее, расчленил тело, расфасовал по пакетам и вывез в лес. Останки женщины найдены. Возбуждено дело.

