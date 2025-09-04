Устроившего резню в российском кафе отправили за решетку

В Новокузнецке суд арестовал до 2 ноября мужчину, зарезавшего сотрудницу кафе

В Кемеровской области суд арестовал мужчину, устроившего резню в местном кафе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, россиянин будет находиться в СИЗО до 2 ноября.

В ночь на 2 сентября в кафе быстрого питания на улице Филиппова в Новокузнецке ворвался вооруженный ножом мужчина. Он бросился на персонал, пытаясь заколоть сотрудников, но тем удалось сбежать, не повезло находившейся в этот момент в подсобке 19-летней девушке. Мужчина нанес ей множественные удары в грудь. Из-за полученных колото-резаных ран она не выжила.

Напавшего обезвредили росгвардейцы. Следователи выяснили причину внезапной агрессии. Мужчина был в наркотическом опьянении.