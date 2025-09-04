Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:09, 4 сентября 2025Силовые структуры

Устроившего резню в российском кафе отправили за решетку

В Новокузнецке суд арестовал до 2 ноября мужчину, зарезавшего сотрудницу кафе
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Кемеровской области суд арестовал мужчину, устроившего резню в местном кафе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, россиянин будет находиться в СИЗО до 2 ноября.

В ночь на 2 сентября в кафе быстрого питания на улице Филиппова в Новокузнецке ворвался вооруженный ножом мужчина. Он бросился на персонал, пытаясь заколоть сотрудников, но тем удалось сбежать, не повезло находившейся в этот момент в подсобке 19-летней девушке. Мужчина нанес ей множественные удары в грудь. Из-за полученных колото-резаных ран она не выжила.

Напавшего обезвредили росгвардейцы. Следователи выяснили причину внезапной агрессии. Мужчина был в наркотическом опьянении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина сбросила управляемые авиабомбы на российские объекты

    88-летняя россиянка три ночи бродила по лесу и выжила

    В России сообщили о заметном падении контейнерного рынка

    Путин по видеосвязи открыл новый международный терминал аэропорта Хабаровска

    Решетников предупредил о последствиях охлаждения экономики

    Российские туроператоры прокомментировали новости о заражении туристов вирусом в Турции

    Дело посадивших россиянина на бутылку членов этнической ОПГ поступило в суд

    Развеян миф об опасности яблочного сока

    В пророссийском подполье рассказали об устроенном «Геранями» мощном «салюте» в Одессе

    В Казахстане задержали главу МИД и бизнесмена

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости