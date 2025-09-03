Силовые структуры
Россиянин с ножом разгромил кафе и учинил расправу над продавщицей

В Новокузнецке россиянин ворвался в кафе, вооружился ножами и совершил убийство
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал 112

В Новокузнецке полиция разбирается в обстоятельствах жестокого преступления в местном кафе. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, один из посетителей вышел после приема пищи на перекур. Затем он вернулся, перелез через стойку и проник на кухню, где вооружился двумя ножами. Мужчина бросился на персонал, громя все вокруг. Он пытался догнать и заколоть сотрудников, но тем удалось сбежать, не повезло находившейся в этот момент в подсобке девушке — налетчик учинил над ней расправу.

Позже преступника задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области охранник обезвредил ворвавшегося в кафе вооруженного мужчину.

