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08:48, 10 марта 2025Силовые структуры

Вооруженный мужчина ворвался в кафе в российском регионе

В Иркутской области вооруженный мужчина ворвался в кафе
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Babr Mash

В Иркутской области охранник обезвредил вооруженного мужчину в кафе. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, неизвестный с ножом и пистолетом ворвался в кафе в Усть-Куте. Он кричал и размахивал оружием, угрожая посетителям и персоналу расправой.

Охранник ударил агрессивного мужчину и забрал у него нож.

Ранее стало известно, что в Татарстане задержали 33-летнего безработного мужчину из Набережных Челнов, который пришел в магазин за цветами и едва не изнасиловал 46-летнюю продавщицу.

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