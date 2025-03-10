Вооруженный мужчина ворвался в кафе в российском регионе

В Иркутской области охранник обезвредил вооруженного мужчину в кафе. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.
По данным канала, неизвестный с ножом и пистолетом ворвался в кафе в Усть-Куте. Он кричал и размахивал оружием, угрожая посетителям и персоналу расправой.
Охранник ударил агрессивного мужчину и забрал у него нож.
Ранее стало известно, что в Татарстане задержали 33-летнего безработного мужчину из Набережных Челнов, который пришел в магазин за цветами и едва не изнасиловал 46-летнюю продавщицу.