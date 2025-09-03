Силовые структуры
Названа причина резни в российском кафе

СК: Житель Новокузнецка, зарезавший сотрудницу кафе, был под наркотиками
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Lantyukhov / News.ru / Globallookpress.com

Житель Новокузнецка, устроивший резню в местном кафе, находился под действием наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Ему предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ. Решается вопрос о его аресте. На месте преступления работают следователи. Они нашли нож, использовавшийся при расправе над сотрудницей кафе, изъяли записи с камер видеонаблюдения, допрашивают свидетелей. В ведомстве предоставили оперативное видео.

На кадрах виден сотрудник СК в кафе.

По данным ведомства, в ночь на 2 сентября в кафе быстрого питания на улице Филиппова в Новокузнецке ворвался вооруженный ножом мужчина. Он бросился на персонал, пытаясь заколоть сотрудников, но тем удалось сбежать, не повезло находившейся в этот момент в подсобке 19-летней девушке. Мужчина нанес ей множественные удары в грудь. От полученных колото-резаных ранений она не выжила.

Напавшего обезвредили росгвардейцы. Следователи выяснили причину внезапной агрессии. Мужчина был наркотическом опьянении.

