Пожертвовавший почку незнакомцу американец раскрыл причины своего поступка

Пользователь Reddit с ником ListenOk2972 рассказал, что добровольно отдал одну почку совершенно незнакомому человеку. Ставший донором 43-летний мужчина объяснил причины своего поступка, добавив, что даже не встречался с получателем органа.

«Я сделал это не для того, чтобы меня похлопали по спине и кто-то восторженно рассказывал, какой я герой. Я сделал это, чтобы оказать долгосрочное влияние на чью-то жизнь. Я чувствовал себя обязанным это сделать. У меня нет непреодолимого желания встретиться с получателем», — написал он.

Автор добавил, что сама идея появилась у него около 20 лет назад, когда он некоторое время общался с пожертвовавшей незнакомцу почку женщиной. Это впечатлило мужчину, а спустя много лет он наткнулся на рекламу организации, помогающей нуждающимся в пересадке получить долгожданные органы. Тогда он прошел обследование и выбрал дату операции.

«Сейчас мир стал таким темным местом, я просто любыми способами пытаюсь вернуть в него немного света. Мне посоветовали избегать красного мяса и натрия, что я и так делаю. Следующие шесть недель мне нельзя ничего поднимать, а затем на следующие шесть недель будет ограничение по весу в 11 килограммов. Я работаю на складе, поэтому на ближайшие три месяца останусь без работы», — добавил мужчина.

