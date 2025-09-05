Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:45, 5 сентября 2025Наука и техника

Выявлен скрытый вред кофеина для донорской крови

Haematologica: Кофеин ухудшает качество донорской крови
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: AnnaStills / Shutterstock / Fotodom  

Кофеин может ухудшать качество донорской крови и снижать эффективность переливаний. К такому выводу пришли ученые Медицинского кампуса Университета Колорадо, опубликовавшие исследование в журнале Haematologica.

Анализ более 13 тысяч образцов донорской крови показал: при высоком уровне кофеина эритроциты быстрее повреждаются во время хранения и хуже повышают уровень гемоглобина у пациентов после переливания. Особенно выраженный эффект наблюдался у людей с распространенными вариантами гена ADORA2b, влияющего на работу эритроцитов в условиях низкого кислорода.

Материалы по теме:
Россиянам назвали допустимую дозу кофе.Сколько этого напитка можно выпить без вреда для здоровья?
13 апреля 2025
Польза и вред кофе для организма: сколько можно выпивать в день и кому напиток противопоказан
Польза и вред кофе для организма:сколько можно выпивать в день и кому напиток противопоказан
26 июня 2025

Авторы подчеркивают, что речь идет о распространенной привычке — регулярное употребление кофе и других кофеинсодержащих напитков характерно для 75 процентов взрослых. Исследователи предлагают рассматривать отказ от кофеина перед сдачей крови как простую меру для улучшения ее качества. В ряде стран Европы уже действуют рекомендации ограничивать кофеин перед донорством.

Результаты могут изменить практику переливаний и привести к более индивидуализированному подходу, учитывающему не только группу крови, но и образ жизни донора.

Ранее биологи доказали, что вечерний кофеин снижает самоконтроль и провоцирует импульсивное поведение, особенно у женщин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Звезду фильмов «Лед» и «Холоп» Аглаю Тарасову задержали в аэропорту. У актрисы нашли вейп с гашишным маслом

    В Польше разработают ракету с дальностью более 500 километров

    Хинштейн рассказал о новой работе «боевых друзей из КНДР» в Курской области

    Военкор раскрыл подробности ликвидации полковника ГУР МО Украины в Запорожской области

    Российская школьница пошла гулять в парк и была изнасилована уборщиком

    Европейская свинина попала под удар китайских пошлин

    Путин заявил о невозможности спрогнозировать что-либо в российской экономике

    Легкомоторный самолет рухнул в Подмосковье

    В российском магазине иностранец преследовал девочек и хватал их за руку

    Футболист сборной Камеруна перешел из французского клуба в «Спартак»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости