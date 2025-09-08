Премьер Украины прогулялась с западными дипломатами по крыше горевшего здания кабмина

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко прогулялась с западными дипломатами по крыше здания кабмина, в котором произошел пожар. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба главы украинского правительства.

«Проинформировали 60 руководителей дипломатических миссий, аккредитованных в Украине, о последствиях одной из самых больших (...) воздушных атак россиян. Показали поврежденные российской атакой этажи здания кабмина», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах Свириденко запечатлена на крыше рядом с главой МВД Украины Игорем Клименко. Премьер добавила, что работы по перекрытию крыши здания еще не начаты.

Здание правительства Украины в Киеве загорелось после атаки Вооруженных сил России на украинскую столицу в ночь на 7 сентября. Площадь пожара на пике занимала более одного квадратного километра.