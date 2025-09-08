Путешествия
Проситель убежища в Европе предложил 14-летним девочкам родить от него детей в отеле

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Yui Mok - PA Images / Getty Images

Постоялец отеля в Европе домогался до 14-летних девочек, которые поделились с ним пиццей. Об этом сообщило издание The Guardian.

Инцидент произошел в начале июля, однако слушанье по делу состоялось в сентябре. 38-летний проситель убежища Хадуш Герберсласи Кебату прибыл в Великобританию на лодке из Эфиопии и поселился в отеле Bell. Вскоре после этого он попытался поцеловать двух несовершеннолетних девочек, а также склонял их к сексуальному раскрепощению.

Одна из потерпевших рассказала полиции, что Кебату предложил им приехать в гостиницу, чтобы родить детей, а после поехать с ним в Кению. Жалобу на мужчину также подала женщина, которая помогала ему с документами: эмигрант положил руку ей на ногу. Она также сообщила, что беженец трогал еще одну женщину. Обвиняемый не признал вину в суде.

Данный случай привел к массовым протестам рядом с отелем. Полиция арестовала 32 человека в связи с беспорядками, в том числе нападениями на сотрудников правоохранительных органов. «Этот случай демонстрирует реальный риск размещения нелегальных мигрантов в отелях и предоставления им возможности свободно перемещаться по населенным пунктам», — прокомментировала инцидент теневой министр внутренних дел от консервативной партии Кэти Лэм.

Уточняется, что в октябре в суде состоится слушание по делу о полном запрете на деятельность отеля Bell.

Ранее гражданин Ирака, бежавший от пыток на родине, приехал в Европу и попал в тюрьму за изнасилование женщины в предоставленном правительством хостеле. Уточняется, что 30-летний Юсиф Аль-Малики прибыл в Лондон нелегально на лодке в августе и запросил убежища.

