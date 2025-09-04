Бежавший от пыток на родине нелегал попал в тюрьму в Европе за изнасилование в хостеле

Гражданин Ирака, бежавший от пыток на родине, приехал в Европу и попал в тюрьму за изнасилование женщины в предоставленном правительством хостеле. Об этом сообщает Surrey Comet.

Уточняется, что 30-летний Юсиф Аль-Малики прибыл в Лондон нелегально на лодке в августе и запросил убежища. Министерство внутренних дел разместило его в хостеле Astor в Южном Кенсингтоне. Там он якобы напал на постоялицу и изнасиловал ее.

Мужчина обвинения отрицает. Решение по его вопросу об убежище отложили до завершения слушания по делу.

