Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:00, 4 сентября 2025Путешествия

Бежавший от пыток на родине нелегал попал в тюрьму в Европе за изнасилование в хостеле

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Гражданин Ирака, бежавший от пыток на родине, приехал в Европу и попал в тюрьму за изнасилование женщины в предоставленном правительством хостеле. Об этом сообщает Surrey Comet.

Уточняется, что 30-летний Юсиф Аль-Малики прибыл в Лондон нелегально на лодке в августе и запросил убежища. Министерство внутренних дел разместило его в хостеле Astor в Южном Кенсингтоне. Там он якобы напал на постоялицу и изнасиловал ее.

Мужчина обвинения отрицает. Решение по его вопросу об убежище отложили до завершения слушания по делу.

Ранее в Бангкоке британского туриста арестовали за изнасилование шестилетней девочки. Полиция вычислила его по видео с телефона, которое он снял во время надругательства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Погибших бойцов СВО оживляют в нейросетях. Кто и за сколько продает вдовам и матерям иллюзию прощания?

    Аналитик высказался о влиянии «Силы Сибири-2» на мировой рынок СПГ

    Смеющиеся дети делали «шашлык» на Вечном огне и попали на видео

    Пентагон захотел сдавать часть военной базы в аренду

    Сроки доставки «Союза-5» в Казахстан уточнили

    Путин посетил филиал Национального центра «Россия» во Владивостоке

    В России стрела строительного крана размозжила череп мужчине

    ВСУ столкнулись с нехваткой техники из-за атак России

    Женщина вывесила на улице баннеры об измене мужа с ее подругой

    ВСУ придумали новую тактику использования дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости