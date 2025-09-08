Забота о себе
Россиян предупредили об опасности мытья мяса

Биотехнолог Золотарева: Мытье мяса может быть опасно
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: David Foodphototasty / Unsplash

Мытье сырого мяса перед приготовлением может способствовать распространению патогенных бактерий, находящихся на продукте, по кухонным поверхностям, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Капли воды, содержащие микроорганизмы, во время мытья разлетаются на расстояние до 50 сантиметров, оседая на столешницах, посуде и других окружающих предметах. Основную опасность представляют кампилобактерии и сальмонеллы, которые могут присутствовать на поверхности птицы. Эти бактерии вызывают пищевые отравления с симптомами диареи, рвоты и повышения температуры», — предупредила Золотарева.

Мытье проточной водой, как объяснила биотехнолог, не обезвреживает бактерии. Она объяснила, что единственный надежный способ обеззараживания мяса — достаточная прожарка или варка продукта.

«Рекомендуется разделывать продукт на отдельной доске, которую потом необходимо тщательно вымыть с моющим средством. Руки после контакта с сырым мясом нужно мыть теплой водой с мылом не менее 20 секунд, — сказала эксперт. — Следует помнить, что визуальная чистота мяса не гарантирует его безопасности. Даже продукт высокого качества может содержать патогенные микроорганизмы, невидимые невооруженным глазом».

Ранее россиянам перечислили места в доме, где можно встретить плесень. Наравне с ванной комнатой, это кухня, подвалы, чердаки, окна и стены, потолки, мебель и ковры, а также плитка.

