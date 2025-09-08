Россиянам рассказали о повышении пенсий в октябре

Доцент Балынин заявил о росте пенсий у бывших военных и силовиков с 1 октября

Доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин заявил, что в октябре ряд россиян ожидает повышение пенсий. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

Балынин уточнил, что 1 октября произойдет рост пенсии у бывших военных и сотрудников силовых ведомств, а также у россиян, встретивших в сентябре 80-летний юбилей.

«80-летние юбиляры сентября с 1 октября начнут получать увеличенные на 10221,70 рубля выплаты. Данная величина в 10221,70 рубля складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8907,70 рубля и надбавки за уход в 1314 рублей», — сообщил он.

В 2026 году Россия перейдет к двухэтапной индексации пенсий. Министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков объяснил, что на первом этапе — с 1 февраля пенсии начнут увеличиваться по уровню инфляции за предыдущий год, а на втором — с 1 апреля уже по уровню роста доходов Социального фонда страны.