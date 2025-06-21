Глава Минтруда России раскрыл условия индексации страховой части пенсии для россиян

Котяков: В 2026 году Россия переходит к двухэтапной индексации пенсий

В России с 1 апреля запланирована индексация страховой части пенсии по темпу роста зарплат. Ее учтут при подготовке бюджета на 2026 год. Об этом министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, в 2026 году Россия переходит к двухэтапной индексации пенсий. Так, на первом этапе — с 1 февраля пенсии будут увеличиваться по уровню инфляции за предыдущий год, а на втором — с 1 апреля уже по уровню роста доходов Социального фонда страны. Он заявил, что двойная индексация будет учтена при подготовке бюджета на 2026 год. «Мы сегодня с коллегами уже считаем параметры бюджета Соцфонда на 2026-2028 годы в рамках текущего прогноза социально-экономического развития, который нам дало Министерство экономического развития», — рассказал министр.

Котяков заявил, что последние несколько лет индексация пенсии происходила с 1 января по уровню фактической инфляции. Он отметил, что сейчас такое повышение будет происходить с 1 февраля. Глава Минтруда объяснил, эта дата выбрана, потому что к ней уже определяется окончательный показатель уровня фактической инфляции по итогам 2025 года.

Министр рассказал, что пенсия состоит из двух частей — из страховой и фиксированной. По его словам, так как индексация пенсии на втором этапе происходит по уровню темпов заработанной платы, именно повышение зарплаты в течение года будет влиять на то, какую сумму страховых взносов работодатели платят в Соцфонд. «Поэтому эту индексацию так сейчас называют — по уровню роста доходов Социального фонда», — заключил он.

Ранее, член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что в августе и октябре у ряда российских пенсионеров пройдет перерасчет выплат.