Депутат раскрыла детали грядущей индексации пенсий

Депутат Бессараб: С 1 октября увеличатся пенсии у военных

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что в августе и октябре у ряда российских пенсионеров пройдет перерасчет выплат. Ее слова приводит агентство «Прайм».

В нынешнем году страховые и социальные пенсии россиян уже были проиндексированы. Как отметила депутат, с 1 августа будет произведен перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров. Никаких заявлений для этого подавать не нужно, все пройдет в автоматическом режиме.

Парламентарий уточнила, что работающим пенсионерам учтут индивидуальные пенсионные коэффициенты, заработанные в прошлом году. При этом с 1 октября индексация затронет еще одну категорию пенсионеров — военных. Перерасчет также не требует личного обращения в Социальный фонд. По ее словам, в настоящий момент запланирована индексация пенсий военных на 4,5 процента.

Бессараб добавила, что в пенсию военным заложен только прогнозируемый уровень инфляции, однако не исключен вариант, при котором власти поручат доиндексировать выплаты на уровень реальной годовой инфляции.

Ранее Росстат отчитался о снижении уровня бедности в России. Относительно пенсий опубликована статистика о росте их среднего размера. По данным ведомства, средний размер этих социальных выплат поднялся на 11,6 процента, до 23 214 рублей.