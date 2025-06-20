Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:14, 20 июня 2025Экономика

Депутат раскрыла детали грядущей индексации пенсий

Депутат Бессараб: С 1 октября увеличатся пенсии у военных
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что в августе и октябре у ряда российских пенсионеров пройдет перерасчет выплат. Ее слова приводит агентство «Прайм».

В нынешнем году страховые и социальные пенсии россиян уже были проиндексированы. Как отметила депутат, с 1 августа будет произведен перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров. Никаких заявлений для этого подавать не нужно, все пройдет в автоматическом режиме.

Парламентарий уточнила, что работающим пенсионерам учтут индивидуальные пенсионные коэффициенты, заработанные в прошлом году. При этом с 1 октября индексация затронет еще одну категорию пенсионеров — военных. Перерасчет также не требует личного обращения в Социальный фонд. По ее словам, в настоящий момент запланирована индексация пенсий военных на 4,5 процента.

Бессараб добавила, что в пенсию военным заложен только прогнозируемый уровень инфляции, однако не исключен вариант, при котором власти поручат доиндексировать выплаты на уровень реальной годовой инфляции.

Ранее Росстат отчитался о снижении уровня бедности в России. Относительно пенсий опубликована статистика о росте их среднего размера. По данным ведомства, средний размер этих социальных выплат поднялся на 11,6 процента, до 23 214 рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вице-губернатора Ленинградской области нашли застреленным в его доме. Следствие считает произошедшее несчастным случаем

    Рядом с бункером верховного лидера Ирана произошел мощный взрыв

    Грузовой «Прогресс» отправили на Байконур

    В Одессе сообщили об активных ударах российских БПЛА-камикадзе

    Россиянам рассказали о мошеннической схеме с письмами на электронную почту

    Сестра нашла на компьютере брата шокировавшие ее интимные фото отца

    Депутат раскрыла детали грядущей индексации пенсий

    Израиль вдохновился «Игрой престолов» в подготовке первого удара по Ирану

    В России назвали условие долгосрочного мира с Украиной

    В США заявили о превосходстве России над НАТО в нескольких сферах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости