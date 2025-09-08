Россия
14:32, 8 сентября 2025Россия

Россиянин оказался в реанимации после трех рюмок спиртного

Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Житель Москвы с диабетом оказался в реанимации после трех рюмок спиртного. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

25-летний россиянин резко почувствовал себя плохо из-за употребления алкоголя. У горожанина закружилась голова, началась рвота и появилась дикая слабость.

Москвича отвезли в больницу, где врачи поставили ему диагноз — гипергликемия. Уровень сахара в организме пациента был превышен в пять раз.

Он с детства знал, что болен диабетом. В девять лет горожанину установили инсулиновую помпу — устройство, подающее небольшие дозы инсулина в организм. Повзрослев, мужчина перестал обращаться к медикам, поскольку считал, что помпа его спасет.

После инсулинотерапии и пары дней в реанимации мужчину выписали домой.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 10-летний мальчик решил допить вино родителей и попал в больницу в тяжелом состоянии.

