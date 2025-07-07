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12:49, 7 июля 2025Россия

В России десятилетний ребенок решил допить вино родителей и оказался в реанимации

Shot: В Петербурге ребенок решил допить вино родителей и оказался в реанимации
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Freepik

В Санкт-Петербурге десятилетний ребенок решил допить красное вино родителей и оказался в реанимации с отравлением. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По сведениям российского издания, школьник во время летних каникул нашел бутылку со спиртным в холодильнике. Когда мальчик употребил содержимое, ему стало плохо.

Родители обнаружили сына, лежащим без сознания в коридоре квартиры. Школьника госпитализировали с сильным отравлением, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Знакомые назвали семью благополучной. Мать с отцом заверили, что в прошлом сын не пробовал алкоголь.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области школьник выпил 400 граммов водки и попал в больницу.

До этого в городе Лобня Московской области пьяный девятиклассник выпал с 18-го этажа и выжил.

ЖЗЛ
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