В России десятилетний ребенок решил допить вино родителей и оказался в реанимации

Shot: В Петербурге ребенок решил допить вино родителей и оказался в реанимации

В Санкт-Петербурге десятилетний ребенок решил допить красное вино родителей и оказался в реанимации с отравлением. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По сведениям российского издания, школьник во время летних каникул нашел бутылку со спиртным в холодильнике. Когда мальчик употребил содержимое, ему стало плохо.

Родители обнаружили сына, лежащим без сознания в коридоре квартиры. Школьника госпитализировали с сильным отравлением, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Знакомые назвали семью благополучной. Мать с отцом заверили, что в прошлом сын не пробовал алкоголь.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области школьник выпил 400 граммов водки и попал в больницу.

До этого в городе Лобня Московской области пьяный девятиклассник выпал с 18-го этажа и выжил.