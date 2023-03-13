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12:37, 13 марта 2023Россия

Российский школьник выпил почти бутылку водки и попал в больницу

В Ленобласти школьник выпил 400 граммов водки и попал в больницу

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В поселке Войсковицы Ленинградской области российского школьника госпитализировали с алкогольным отравлением. Перед этим семиклассник выпил около 400 граммов водки, сообщает «Форпост».

По информации издания, мальчика без сознания обнаружили в воскресенье на лестничной площадке одного из домов на улице Манина. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Ребенок воспитывается в благополучной семье и не состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

В январе в городе Лобне Московской области пьяный девятиклассник выпал с 18-го этажа. Ребенок упал в сугроб и остался жив. В том же месяце 15-летний житель Уфы оказался в реанимации из-за передозировки энергетиками. После его госпитализации врачи установили, что уровень сахара в крови мальчика вдвое превышал норму.

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Алан Босиков
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