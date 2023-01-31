15-летний российский школьник попал в реанимацию из-за энергетиков

В Уфе 15-летний школьник попал в реанимацию из-за передозировки энергетических напитков

В Уфе 15-летний школьник попал в реанимацию из-за передозировки энергетических напитков. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash Batash.

Российский подросток в день происшествия находился в квартире один. Родители мальчика улетели на отдых в Турцию, его младших братьев оставили с бабушкой и дедушкой.

Мальчик готовился к занятиям в школе и собирался на тренировку по сноуборду. Чтобы набраться сил, он выпил несколько банок тонизирующего напитка.

Позже родственники нашли подростка без чувств. Врачи в больнице выявили, что уровень сахара в его крови почти в два раза превышал норму.

В июне 2022 года сообщалось, что в Волжском районе Самарской области 14-летний подросток скончался после того, как выпил энергетический напиток. После случившегося была организована доследственная проверка.