Российские войска ударили «Искандерами» по родному городу Зеленского

Руденко: Российские войска ударили «Искандером» по НПЗ в Кривом Роге

Российские войска нанесли удары при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» по нефтеперерабатывающему заводу в Кривом Роге. Об этом сообщил в своем Telegram-канале репортер ВГТРК Андрей Руденко.

«"Искандеры" прилетают по Кривому Рогу. Удары наносились по НПЗ», — написал он.

Ранее в Киеве после обстрела загорелось здание Кабинета министров Украины. При этом, по словам военкора Юрия Котенка, загорелись лишь верхние этажи занимаемого правительством республики здания.

7 сентября стало известно, что четыре крылатые ракеты «Искандер-К» поразили объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве. Кроме того, российские войска нанесли комбинированный удар по целям в Кременчуге, Кривом Роге и Одессе.