Фельдшер Попов прорвался к попавшим под обстрел штурмовикам через рой дронов ВСУ

Российский фельдшер Рустам Попов с позывным Ворон в одиночку прорвался к попавшим под обстрел штурмовикам через рой дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в беседе с aif.ru.

По словам прапорщика, недавно российские бойцы штурмовали опорный пункт в зоне специальной военной операции. Когда одна из групп попала под обстрел, к ним выдвинулись и медики, чтобы вывести раненых в более безопасную «желтую зону». «Собственно, этого боевики и ждали, потому что мы для врага — основная цель. Только выходим из укрытия на работу, и сразу же начинаются по нам прилеты из всего, что только можно», — пояснил Попов

Когда медикам преградил путь рой ударных беспилотников, фельдшер решил не рисковать санитарами и бежать штурмовикам в одиночку. «Бронежилет скинул для скорости, за плечами был только рюкзак тактический. В общем, рванул вперед, что есть духу. Не особо помню, о чем тогда думал, наверное, о парнях-штурмовиках, которые в этот момент ждали помощи», — вспомнил он.

В результате Попов успешно добрался до бойцов, оказав им первую помощь под обстрелом артиллерии и атаками дронов. Сам фельдшер также получил легкое ранение осколком в ногу. Когда обстановка стала спокойнее, на место пришли санитары, которые эвакуировали всех в безопасное место.

