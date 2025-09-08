РИА Новости: ВСУ готовят Константиновку к обороне

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят Константиновку в Донецкой народной республике (ДНР) к обороне, город превращают в большой укрепрайон. Об этом рассказал российский военный с позывным Нил в беседе с РИА Новости.

«Готовят к обороне, как внешний периметр, так и внутренний. Внешний — сплошные траншеи еще оборудовались задолго до сегодняшнего дня, и внутренние, скажем, рубежи вплоть до бетонных укрытий, которые заливаются и по сей день», — рассказал Нил.

Боец уточнил, что также ВСУ оборудовали подземные переходы между домами. При этом все предпринимаемые действия направлены исключительно на сдерживание Российской армии, подчеркнул Нил.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что потеря Краматорской агломерации, в которую также входят Славянск и Дружковка, лишит ВСУ шансов удержаться в ДНР. По его словам, группировка войск «Юг» расширяет зону контроля на подступах к Краматорской агломерации и сжимает клещи вокруг Константиновки.