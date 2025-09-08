Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:23, 8 сентября 2025Бывший СССР

Российский военный рассказал о подготовке ВСУ к обороне Константиновки

РИА Новости: ВСУ готовят Константиновку к обороне
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят Константиновку в Донецкой народной республике (ДНР) к обороне, город превращают в большой укрепрайон. Об этом рассказал российский военный с позывным Нил в беседе с РИА Новости.

«Готовят к обороне, как внешний периметр, так и внутренний. Внешний — сплошные траншеи еще оборудовались задолго до сегодняшнего дня, и внутренние, скажем, рубежи вплоть до бетонных укрытий, которые заливаются и по сей день», — рассказал Нил.

Боец уточнил, что также ВСУ оборудовали подземные переходы между домами. При этом все предпринимаемые действия направлены исключительно на сдерживание Российской армии, подчеркнул Нил.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что потеря Краматорской агломерации, в которую также входят Славянск и Дружковка, лишит ВСУ шансов удержаться в ДНР. По его словам, группировка войск «Юг» расширяет зону контроля на подступах к Краматорской агломерации и сжимает клещи вокруг Константиновки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев официально прокомментировал сообщения об ударе «Искандером» по зданию кабмина

    Обвиняемый в убийстве Тупака Шакура назвал заказчика преступления

    На Украине призвали запасаться пауэрбанками и фонариками

    В российском регионе задержали ребенка-гонщика

    Внук де Голля захотел переехать в Россию

    Стало известно число погибших на Украине американских военных

    Путин наградил Герасимова

    Летучая мышь посетила квартиру в российском городе

    ВСУ нанесли массированный удар по Донецку

    Разведенные пары стали отказываться разъезжаться по одной причине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости