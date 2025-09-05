Бывший СССР
Военкор предрек потерю ВСУ шансов удержаться в ДНР при одном условии

Военкор Коц: Потеря Краматорской агломерации лишит ВСУ шансов удержаться в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Danylo Antoniuk / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Потеря Краматорской агломерации, в которую также входят Славянск и Дружковка, лишит Вооруженные силы Украины (ВСУ) шансов удержаться в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале заявил военный корреспондент Александр Коц.

Так он прокомментировал взятие российскими военными населенного пункта Марково, расположенного неподалеку от Дружковки и Часова Яра. По словам журналиста, группировка войск «Юг» расширяет зону контроля на подступах к Краматорской агломерации и «сжимает клещи» вокруг Константиновки.

«Эта агломерация, включающая и Славянск, является главным укрепрайоном ВСУ в Донбассе. Ее потеря практически лишит ВСУ шансов хоть как-то удержаться в ДНР», — подчеркнул военкор.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявили, что Россия якобы готовит осеннее наступление в зоне проведения специальной военной операции (СВО), чтобы занять остающуюся под контролем украинских войск часть ДНР. Они подчеркнули, что ряд элитных подразделений российской армии был передислоцирован в регион из Сумской и Херсонской областей.

