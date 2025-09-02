Бывший СССР
На Западе заявили о подготовке России к крупному осеннему наступлению

ISW: Россия готовит осеннее наступление в зоне СВО для взятия ДНР
Россия якобы готовит осеннее наступление в зоне проведения специальной военной операции (СВО), чтобы занять остающуюся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) территорию Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Они подчеркнули, что ряд элитных подразделений российской армии был передислоцирован в ДНР из Сумской и Херсонской областей. Утверждается, что российское командование сосредоточится на взятии районов Доброполья, Красноармейска (украинское название — Покровск) и Константиновки.

«Передислокация российским командованием сил с севера Сумской области в Донецкую область свидетельствует о том, что Россия снижает приоритет своих наступательных операций в Сумской области», — отметили в ISW.

Ранее на Украине появились сообщения о готовящемся российском наступлении. О таких планах Москвы заявила волонтер, оказывающая поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ), Мария Берлинская.

