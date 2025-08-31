Бывший СССР
На Украине появились сообщения о новом российском наступлении

Волонтер ВСУ Берлинская: ВС РФ пойдут в серьезное наступление на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

На Украине появились сообщения о планах российских войск начать большое наступление на фронте. Об этом рассказала в Telegram волонтер, помогающая Вооруженным силам Украины (ВСУ), Мария Берлинская.

«Есть информация, что россияне на днях пойдут в серьезное наступление», — говорится в публикации.

О том, как именно девушка получила информацию, не уточняется. О подробностях возможного наступления не сообщается.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах нанести новые удары по территории России. По его словам, необходимые ракеты для ударов уже готовы.

