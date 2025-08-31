Бывший СССР
14:22, 31 августа 2025

Зеленский заявил о новых ударах по России

Владимир Зеленский заявил о готовности к новым ударам по территории России
Андрей Шеньшаков

Фото: Thomas Peter / Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский сообщил о планах нанести новые удары по территории Российской Федерации. Его слова передает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Как заявил Зеленский на фоне испытания новых украинских ракет, необходимые средства для ударов уже готовы.

«Силы и средства подготовлены, запланировали новые дипстрайки», — заявил он по итогам совещания с главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским.

Ранее сообщалось, что британские эксперты считают, что Владимир Зеленский выпрашивает встречу с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы устроить шоу.

