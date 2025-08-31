В Британии назвали причину выпрашивания Зеленским встречи с Путиным

Меркурис: Зеленский выпрашивает встречу с Путиным ради шоу

Президент Украины Владимир Зеленский выпрашивает встречу с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы устроить шоу. Такую причину назвал британский аналитик Александр Меркурис.

«Я думаю, что в этом есть сильный элемент блефа. Мне кажется, что он хочет устроить шоу, показать, что русские воспринимают его серьезно. Так что это, по сути, театр», — считает он.

По его мнению, Зеленский хочет этим спектаклем избежать переговоров с Москвой «по существу». При этом украинский глава также рассчитывает выставить Путина незаинтересованным в установлении мира на Украине.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц оценил вероятность встречи Путина и Зеленского. По его мнению, переговоров российского и украинского лидеров не будет.