Самолет рухнул рядом с трассой в Подмосковье

Легкомоторный самолет рухнул рядом с трассой в подмосковном Лыткарино

Двухместный легкомоторный самолет с двумя пилотами на борту рухнул рядом с трассой в подмосковном Лыткарино. Это следует из сообщения Западного межрегионального следственного управления Следственного комитета на транспорте в Telegram.

Как рассказали следователи, предварительная причина крушения самолета в Подмосковье — отказ двигателя воздушного судна. Судя по предоставленному СК на транспорте фото, борт упал примерно в ста метрах от шоссе. По сохранившимся на хвосте надписям можно определить, что борт был произведен фирмой Tecnam и относился к модели Sierra Rg.

Отмечается, что при падении самолета никто из пилотов не пострадал. «Проводится доследственная проверка», — подытожили в Следкоме.

Похожий инцидент произошел в Азовском районе Омской области в июле 2025 года.