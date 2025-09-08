Бывший СССР
Стало известно число погибших на Украине американских военных

ТАСС: С начала СВО на Украине погибли более 90 наемников из США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Elizabeth Fraser / U.S. Army / Global Look Press

С начала спецоперации (СВО) на Украине погибли не менее 92 наемников из США. Об этом источник в российских силовых структурах рассказал ТАСС.

«С начала СВО убито как минимум 92 американских наемника. Всего в рядах ВСУ числится порядка нескольких тысяч граждан США, желающих отхватить свой кусок украинской земли», — сообщил собеседник.

Он подчеркнул, что украинские власти заманивают наемников выплатами, льготами и выдачей каждому из них участка земли в 1,6 гектара. По словам источника, Киев уже должен выделить им 32 тысячи гектаров земли, что сравнимо с площадью города Запорожья.

Ранее стало известно число наемников в рядах ВСУ — их около 20 тысяч. Среди них больше людей без боевого опыта и пожилых ветеранов ВС США, которые хотят перезагрузить военную карьеру.

