21:09, 8 сентября 2025

Раскрыто число наемников в рядах ВСУ

ТАСС: В рядах ВСУ служат около 20 тысяч иностранных наемников
Фото: Maksym Kishka / Reuters

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют около 20 тысяч иностранных наемников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, наемники продолжают вступать в ВСУ, но их количество сокращается. При этом среди них стало больше людей без боевого опыта и пожилых ветеранов ВС США, которые хотят перезагрузить военную карьеру, уточнил он.

«Кроме того, наемники отказываются воевать бок о бок с необученными и немотивированными украинцами, принудительно отправленными на фронт», — добавил источник.

Ранее газета The New York Times сообщила, что в ходе боевых действий на Украине были уничтожены минимум 92 американских наемника. По ее данным, с 2022 года в страну могли прибыть до нескольких тысяч наемников из США.

