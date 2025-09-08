Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:08, 8 сентября 2025Бывший СССР

Стало известно о серии ударов по объектам ВСУ в Краматорске

ВС России нанесли серию ударов по объектам ВСУ в промзоне Краматорска
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли серию ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в промзоне подконтрольного Киеву Краматорска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом стало известно Telegram-каналу «Иди и смотри».

«В городе серия прилетов, в основном в промзоне. Скорее всего, КАБы (корректируемые авиационные боеприпасы — прим. «Ленты.ру»)», — заявил источник канала.

Сообщение о взрывах в Краматорске появилось в понедельник, 8 сентября, в 11:23. Целью ударов могли стать военные предприятия и места размещения ВСУ.

Ранее летчик-испытатель России, генерал-майор Владимир Попов назвал возможные последствия удара ВС России по Крюковскому мосту через Днепр в Кременчуге. По его словам, ночь на 7 сентября оказалась удачной для российских военных с точки зрения поражения важных для ВСУ объектов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о продолжении СВО

    В России поправили предложившего разделение Украины на три части Орбана

    Мигрантка изнасиловала россиянку бутылкой шампанского

    Последние минуты жизни убитой в апарт-отеле Петербурга школьницы попали на видео

    Россия заплатит за возможность поставлять газ в Иран

    Плющенко призвал назначить Мостового тренером сборной России вместо Карпина

    Диетолог предупредила о частой ошибке при употреблении воды

    Малышева назвала неожиданный способ защититься от деменции

    В российском регионе осквернили могилу бойца СВО и оставили послание на кресте

    19-летняя невеста Лепса похвасталась 15 тысячами роз от возлюбленного

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости