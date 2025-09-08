Стало известно о возможном поражении ТЭЦ в Киевской области

Вооруженные силы России при помощи беспилотников нанесли удары по Киевской области. По данным украинского «24 канала», под огнем могла оказаться Трипольская ТЭЦ.
«Под удар ... в Киевской области могла попасть Трипольская ТЭЦ. В сети пишут о перебоях со светом в населенных пунктах рядом», — говорится в сообщении.
До этого канал сообщал о работе систем противовоздушной обороны в области. Под ударом находился Обуховский район. Официальная информация пока не поступала.
По данным украинских властей, в ночь на 7 сентября ВС России выпустили по территории республики рекордное количество дронов и ракет — свыше 800.