01:01, 8 сентября 2025Бывший СССР

Стало известно о возможном поражении ТЭЦ в Киевской области

24 канал: Российские БПЛА могли поразить Трипольскую ТЭЦ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы России при помощи беспилотников нанесли удары по Киевской области. По данным украинского «24 канала», под огнем могла оказаться Трипольская ТЭЦ.

«Под удар ... в Киевской области могла попасть Трипольская ТЭЦ. В сети пишут о перебоях со светом в населенных пунктах рядом», — говорится в сообщении.

До этого канал сообщал о работе систем противовоздушной обороны в области. Под ударом находился Обуховский район. Официальная информация пока не поступала.

По данным украинских властей, в ночь на 7 сентября ВС России выпустили по территории республики рекордное количество дронов и ракет — свыше 800.

