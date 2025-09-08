Стало известно о возможном поражении ТЭЦ в Киевской области

24 канал: Российские БПЛА могли поразить Трипольскую ТЭЦ

Вооруженные силы России при помощи беспилотников нанесли удары по Киевской области. По данным украинского «24 канала», под огнем могла оказаться Трипольская ТЭЦ.

«Под удар ... в Киевской области могла попасть Трипольская ТЭЦ. В сети пишут о перебоях со светом в населенных пунктах рядом», — говорится в сообщении.

До этого канал сообщал о работе систем противовоздушной обороны в области. Под ударом находился Обуховский район. Официальная информация пока не поступала.

По данным украинских властей, в ночь на 7 сентября ВС России выпустили по территории республики рекордное количество дронов и ракет — свыше 800.