Страны БРИКС приняли решение по Украине

CCTV: Страны БРИКС договорились развивать роль «Друзей мира» в вопросе Украины

Участники онлайн-саммита стран БРИКС договорились поддерживать взаимодействие и развивать роль группы «Друзей мира» в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

«Стороны договорились продолжать поддерживать контакты по таким актуальным вопросам, как украинский кризис и конфликт в секторе Газа, в полной мере использовать роль группы "Друзей мира" в украинском кризисе, придерживаться "решения палестинской проблемы на основе сосуществования двух государств" и поддерживать мир и стабильность на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении по итогам встречи.

Кроме того, лидеры стран, участвовавших в саммите, заявили о негативном влиянии односторонних действий и запугивания на международный порядок и нормы. Они условились укреплять солидарность, совместно решать проблемы, а также отстаивать многосторонность, свободную систему международной торговли и общие интересы глобального Юга.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе созванного по его инициативе внеочередного онлайн-саммита БРИКС заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине должно учитывать законные опасения всех его участников в области безопасности.