15:52, 8 сентября 2025Мир

Президент Бразилии назвал важный аспект урегулирования конфликта на Украине

Лула да Силва: Урегулирование на Украине должно учитывать опасения участников
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Adriano Machado / Reuters

Мирное урегулирование конфликта на Украине должно учитывать законные опасения всех его участников в области безопасности. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе созванного по его инициативе внеочередного онлайн-саммита БРИКС, сообщает ТАСС.

«Касаемо Украины, необходимо проложить дорогу к реалистичной [концепции] урегулирования, которая бы учитывала законные интересы в сфере безопасности всех сторон», — сказал он.

Глава Бразилии подчеркнул, что саммит России и США на Аляске стал шагом на пути урегулирования конфликта на Украине. При этом он отметил, что группа «Друзей мира», основанная Бразилией и Китаем, может внести вклад в украинское урегулирование дипломатическим путем.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подключился к созванному Бразилией внеочередному онлайн-саммиту БРИКС. В рамках саммита главы стран объединения также обсудят торговую политику президента США Дональда Трампа.

