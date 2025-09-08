Силовые структуры
Судья Арбитражного суда одного из российских округов покончил с собой

Судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Курц совершил суицид
Стало известно о смерти судьи Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа. Об этом сообщает Baza.

По предварительным данным, 37-летний Николай Курц ушел из дома в ночь на 3 сентября. Последний раз камеры видеонаблюдения зафиксировали его на Глазковском мосту в Иркутске.

Как уточняют источники издания в местных правоохранительных органах, смерть судьи уже подтвердили. Она носит некриминальный характер. Предварительно, Курц покончил с собой. Его тело пока не нашли.

Николай Курц был назначен на должность судьи в Арбитражном суде Восточно-Сибирского округа ноябре 2023 года. До этого он несколько лет работал в Арбитражном суде Иркутской области.

Ранее стало известно о смерти уволенного экс-главы Минтранса Романа Старовойта.

