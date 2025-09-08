Генпрокуратура заявила о злоупотреблениях при формировании тарифов ЖКХ

Краснов: Генпрокуратура выявила злоупотребления при формировании тарифов ЖКХ

Ресурсные и обслуживающие организации допускают злоупотребления при формировании тарифов ЖКХ, заявил генпрокурор России Игорь Краснов, пишет РБК.

По его словам, выявляются случаи, когда в тарифы необоснованно включаются ранее учтенные затраты, а также расходы, прямо не связанные с оказанием коммунальных услуг.

«Оплата корпоративных мероприятий, онлайн-тренингов, командировок работников, а также проезда к месту отдыха членов их семей», — перечислил он примеры.

Краснов поручил откорректировать тарифы на общую сумму свыше 5,7 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в 2026 году рост коммунальных тарифов может составить 30 процентов.