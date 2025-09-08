Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
00:20, 8 сентября 2025Силовые структуры

Генпрокуратура заявила о злоупотреблениях при формировании тарифов ЖКХ

Краснов: Генпрокуратура выявила злоупотребления при формировании тарифов ЖКХ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Ресурсные и обслуживающие организации допускают злоупотребления при формировании тарифов ЖКХ, заявил генпрокурор России Игорь Краснов, пишет РБК.

По его словам, выявляются случаи, когда в тарифы необоснованно включаются ранее учтенные затраты, а также расходы, прямо не связанные с оказанием коммунальных услуг.

«Оплата корпоративных мероприятий, онлайн-тренингов, командировок работников, а также проезда к месту отдыха членов их семей», — перечислил он примеры.

Краснов поручил откорректировать тарифы на общую сумму свыше 5,7 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в 2026 году рост коммунальных тарифов может составить 30 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава ДНР раскрыл подробности атаки ВСУ на донецкий парк

    Гигантское существо таинственного происхождения вынесло на пляж

    Зеленский назвал победой для Украины сохранения хотя бы каких-то территорий

    Над российским регионом сбили украинский беспилотник

    Генпрокуратура заявила о злоупотреблениях при формировании тарифов ЖКХ

    В Китае разработали «мини-снаряд» для советского пулемета

    В Турции рассказали о попытке Ермака и Сырского дать взятку Линдси Грэму

    Названы требуемые компаниями от фрилансеров навыки

    В Санкт-Петербурге теплоход врезался в мост

    ХАМАС согласилось сесть за стол переговоров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости