Украина совершила массированный налет на Крым

МО России: Система ПВО сбила 12 украинских беспилотников над Крымом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников совершили массированный налет на Крым. Это следует из сообщения Министерства обороны России в Telegram.

По информации оборонного ведомства, над территорией региона зафиксировали 12 летательных аппаратов, все они были уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО). Еще один украинский дрон ПВО сбила над акваторией Черного моря.

ВСУ запустили дроны в период с 8:00 до 11:00 по московскому времени.

Ранее, 5 сентября, сообщалось, что российские военные выследили и уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ. Удар по катерам также был нанесен в акватории Черного моря близ Крымского полуострова.