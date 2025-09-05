Россия
13:05, 5 сентября 2025Россия

Шесть безэкипажных катеров ВСУ зафиксировали в Черном море

Минобороны: ВС России уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ в Черном море
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Армия России уничтожила шесть безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, морские дроны ВСУ были уничтожены в северо-западной части Черного моря. Другой информации о ситуации в министерстве не привели.

В августе сообщалось, что ВСУ активизировались в Черном море — у Тендровской косы заметили десантные и безэкипажные катера. Перед выходом безэкипажных катеров в море ВСУ атаковали запад Крыма с помощью дронов. Минобороны официально сообщило об уничтожении одного безэкипажного катера в акватории Черного моря.

