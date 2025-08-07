Минобороны рассказало о бое с ВСУ в Черном море

Минобороны: Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ

В Черном море был уничтожен безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Боестолкновение произошло около 14:50 по московскому времени. Силами военнослужащих Черноморского флота беспилотный катер удалось уничтожить.

Помимо того, около 12:00 по московскому времени системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ над Курской областью. Других подробностей об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.

В этот же день пресс-служба министерства отчиталась об ударе по железнодорожному узлу в Днепропетровской области Украины. В ведомстве пояснили, что через узел перебрасывали оружие и военную технику украинских войск в Донбасс.