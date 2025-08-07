Российские войска ударили по железнодорожному узлу на Украине

Российские войска ударили по железнодорожному узлу в Днепропетровской области Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве пояснили, что через узел перебрасывали оружие и военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбасс.
Помимо того, ударам подверглись пункты управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), места хранения дронов большой дальности, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. Каких-либо других подробностей в Минобороны не привели.
Накануне оборонное ведомство отчиталось об ударах по объектам газотранспортной системы на Украине. Тогда в министерстве отметили, что для атак использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракеты и артиллерия.