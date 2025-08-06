Раскрыты цели ударов российских войск по Украине

Минобороны: Российские войска ударили по газовым объектам на Украине

Российские войска ударили по объектам газотранспортной системы на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Для атак использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), ракеты и артиллерия.

В оборонном ведомстве добавили, что поражение, помимо газовых объектов, было нанесено складам с БПЛА, а также пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

ВСУ в ночь на среду, 6 августа, выпустили по России пять десятков летательных аппаратов. По информации ведомства, силы противовоздушной обороны сбили 51 украинский беспилотник.