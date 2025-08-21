Россия
В Госдуме назвали цель диверсии ВСУ у берегов Крыма

Депутат Госдумы Ивлев: Диверсия ВСУ в Черном море направлена на срыв диалога
Украина, устраивая диверсии в Черном море у берегов Крыма, хочет своими действиями сорвать переговорный процесс по урегулированию конфликта. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев, его цитирует РИА Новости.

«Все это киевский режим делает для того, чтобы сорвать мирные переговоры и продолжить военный конфликт с Россией. И без согласования со странами Западной Европы такие атаки не происходят», — сказал парламентарий.

Он также не исключил, что попытка теракта на Крымском мосту, которую пресекли российские спецслужбы, тоже направлена на срыв переговорного процесса.

Утром 20 августа сообщалось, что ВСУ активизировались в Черном море — у Тендровской косы заметили десантные и безэкипажные катера. Впоследствии в сети появились предположительные кадры попытки высадки десанта ВСУ в Крыму. Диверсанты, предположительно, пытались прорваться к полуострову на катерах.

18 августа ФСБ сообщила о пресечении новой попытки организации теракта на Крымском мосту. Силовики нашли мощное самодельное взрывное устройство в автомобиле Chevrolet Volt, который прибыл с Украины в Россию транзитом. Служба также опубликовала кадры задержания предполагаемых организаторов теракта.

