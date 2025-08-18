Раскрыты подробности готовившегося теракта на Крымском мосту

ФСБ: Бомбу на Крымском мосту должен был подорвать невольный террорист-смертник

Мощное самодельное взрывное устройство на Крымском мосту должен был подорвать невольный террорист-смертник. Подробности готовившегося теракта раскрывает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, украинские спецслужбы (СБУ) нашли человека для перегона автомобиля из Краснодарского края в Крым. Машина была начинена взрывчаткой, а самого водителя СБУ хотела использовать втемную как террориста-смертника. Их планы сорвали российские силовики.

Сейчас бомба обезврежена. Причастные к доставке в Россию начиненной взрывчаткой машины задержаны.

Ранее сообщалось, что автомобиль Chevrolet Volt прибыл из Украины в Россию транзитом. Он пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» и должен был доехать на автовозе до Краснодарского края.

