Силовые структуры
07:52, 18 августа 2025Силовые структуры

ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Крымском мосту
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Крымском мосту, который готовили украинские спецслужбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

По данным ФСБ, мощное самодельной взрывное устройство (СВУ) было спрятано в автомобиле Chevrolet Volt. Машина прибыла из Украины в Россию транзитом. Она пересекла российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» и должна была доехать на автовозе до Краснодарского края.

На Кубани авто планировали передать водителю для перегона в Крым. Его спецслужбы Украины хотели использовать «втемную» как террориста-смертника, но их планы были сорваны российскими силовиками.

Сейчас СВУ обезврежено. Причастные к доставке в Россию начиненной взрывчаткой машины задержаны.

Ранее в Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который планировался в отношении высокопоставленного военного.

