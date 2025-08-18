Жесткое задержание готовивших теракт на Крымском мосту попало на видео

ФСБ показала жесткое задержание готовивших теракт на Крымском мосту мужчин

Жесткое задержание мужчин, готовивших теракт на Крымском мосту, попало на видео. Ролик в Telegram-канале публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ задерживают двух злоумышленников у автовоза и заводят их в служебную машину. В руках силовики держат пистолеты.

На автовозе мужчины перевозили Chevrolet Volt, начиненный взрывчаткой. Машина прибыла на территорию России транзитом с Украины. В Краснодарском крае ее планировали передать водителю для перегона в Крым — по пути он должен был стать невольным террористом-смертником. Силовики обезвредили бомбу.