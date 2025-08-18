Силовые структуры
09:24, 18 августа 2025Силовые структуры

Жесткое задержание готовивших теракт на Крымском мосту попало на видео

ФСБ показала жесткое задержание готовивших теракт на Крымском мосту мужчин
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Жесткое задержание мужчин, готовивших теракт на Крымском мосту, попало на видео. Ролик в Telegram-канале публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ задерживают двух злоумышленников у автовоза и заводят их в служебную машину. В руках силовики держат пистолеты.

На автовозе мужчины перевозили Chevrolet Volt, начиненный взрывчаткой. Машина прибыла на территорию России транзитом с Украины. В Краснодарском крае ее планировали передать водителю для перегона в Крым — по пути он должен был стать невольным террористом-смертником. Силовики обезвредили бомбу.

