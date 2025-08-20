Россия
Раскрыты подробности попытки высадки десанта ВСУ в Крыму

Глава Херсонской области Сальдо: ВСУ пытались прорваться к Крыму на катерах
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Mstyslav Chernov / AP

Диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались прорваться к Крыму на катерах. Подробности об этом раскрыл губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, его цитирует ТАСС в среду, 20 августа.

«Сегодня ночью в акватории Черного моря, прилегающей к Херсонской области, была замечена ДРГ противника, которая на катерах направлялась в сторону Крыма», — сообщил Сальдо. Он добавил, что российские военные поразили один из катеров, в результате чего операцию диверсантов ВСУ удалось сорвать.

Утром 20 августа сообщалось, что ВСУ активизировались в Черном море — у Тендровской косы заметили десантные и безэкипажные катера. Перед выходом безэкипажных катеров в море ВСУ атаковали запад Крыма с помощью дронов. Минобороны официально сообщило об уничтожении одного безэкипажного катера в акватории Черного моря.

Атака ВСУ, как уточнялось, начался с удара FVP-дронов при поддержке разведывательных беспилотников, в качестве одного из них был задействован турецкий Bayraktar. Впоследствии в сети появились предположительные кадры попытки высадки десанта ВСУ в Крыму.

