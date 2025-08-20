Россия
Стало известно об активизации ВСУ в Черном море

«Архангел спецназа»: ВСУ активизировались в Черном море
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались в Черном море в ночь на среду, 20 августа. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа».

«В настоящее время в Черном море отмечается активность украинских десантных и безэкипажных катеров, которые курсируют где-то в нескольких десятках километров от Тендровской косы. Активность пока похоже на учебную, но важно сохранять бдительность», — говорится в сообщении.

В районе Тендровской косы противник, по данным автора канала, проводит разведку боем. Перед выходом безэкипажных катеров в Черное море ВСУ, как уточняется, атаковали запад Крыма с помощью беспилотников.

Ранее бойцы из подразделения «Эспаньола» предупредили об угрозе атаки ВСУ на Крым и указали на несколько признаков готовящейся атаки. В первую очередь они отметили посещение главой ГУР Украины Кириллом Будановым (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) занятых украинскими военными газодобывающих вышек в Черном море. Кроме того, в центральной части Черного моря российские военные зафиксировали активность разведывательной авиации НАТО, а над Керченским мостом интенсивность разведки была повышенной.

