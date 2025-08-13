Бойцы специальной военной операции (СВО) из подразделения «Эспаньола» предупредили об угрозе атаки Вооруженных сил Украины на Крым. Об этом сообщается в Telegram-канале отряда.
Как рассказали представители «Эспаньолы», они увидели несколько признаков готовящейся атаки. В первую очередь они отметили посещение главой ГУР Украины Кириллом Будановым (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) занятых украинскими военными газодобывающих вышек в Черном море. «Как правило, такие мероприятия проводятся для поднятия боевого духа перед серьезной операцией», — заявили участники СВО.
Также, по сообщению «Эспаньолы», в центральной части Черного моря, южнее Севастополя и южного берега Крыма, российские военные зафиксировали активность разведывательной авиации НАТО, а над Керченским мостом интенсивность разведки была повышенной.
Нужно ожидать все что угодно — от атак [ВСУ] на гражданские суда и иные объекты до массовых нападений БЭКов и даже высадки десанта
Ранее сообщалось, что прорыв Вооруженных сил России в Донецкой народной республике на участке Покровск — Константиновка — Краматорск ключевым образом повлияет на переговоры с США на Аляске.