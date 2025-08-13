Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:34, 13 августа 2025Россия

Участники СВО предупредили об угрозе атаки ВСУ на Крым

Бойцы СВО из подразделения «Эспаньола» предупредили об угрозе атаки ВСУ на Крым
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Бойцы специальной военной операции (СВО) из подразделения «Эспаньола» предупредили об угрозе атаки Вооруженных сил Украины на Крым. Об этом сообщается в Telegram-канале отряда.

Как рассказали представители «Эспаньолы», они увидели несколько признаков готовящейся атаки. В первую очередь они отметили посещение главой ГУР Украины Кириллом Будановым (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) занятых украинскими военными газодобывающих вышек в Черном море. «Как правило, такие мероприятия проводятся для поднятия боевого духа перед серьезной операцией», — заявили участники СВО.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025

Также, по сообщению «Эспаньолы», в центральной части Черного моря, южнее Севастополя и южного берега Крыма, российские военные зафиксировали активность разведывательной авиации НАТО, а над Керченским мостом интенсивность разведки была повышенной.

Нужно ожидать все что угодно — от атак [ВСУ] на гражданские суда и иные объекты до массовых нападений БЭКов и даже высадки десанта

отряд «Эспаньола»

Ранее сообщалось, что прорыв Вооруженных сил России в Донецкой народной республике на участке Покровск — Константиновка — Краматорск ключевым образом повлияет на переговоры с США на Аляске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Роскомнадзоре заявили о частичном ограничении звонков в WhatsApp и Telegram

    Еще одна зарубежная авиакомпания запретила использование на борту пауэрбанков

    Элитной группе диверсантов во главе с подполковником из разведки Украины запросили 120 лет

    В Эстонии подняли в воздух истребители F-35 из-за якобы самолетов России

    Израильский Генштаб определился с планом наступления в Газе

    Решетова высказалась об особенности своей кожи фразой «не могла на себя смотреть»

    Раскрыты детали звонка Трампа с Зеленским и лидерами стран Европы

    Необычное использование автомата в бою спасло жизнь российскому бойцу и попало на видео

    Разъяренный мужчина бросился на полицейских в аэропорту и случайно выстрелил из пистолета

    Любовь к рыбалке толкнула россиянина на расправу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости