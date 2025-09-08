Бывший СССР
01:23, 8 сентября 2025Бывший СССР

Украинский военный пожаловался на отсутствие огневой подготовки перед отправкой на фронт

Пленный ВСУ Хвостик: Мобилизованных отправляют на фронт без огневой подготовки
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Мобилизованных в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) не обучают стрельбе, а сразу отправляют на фронт без какой-либо подготовки. Об этом сообщил пленный украинский солдат Дмитрий Хвостик, его слова приводит РИА Новости.

Он поделился, что некоторым везет, и их пытаются чему-то научить, однако обучение не доходит до конца. Например, группу Хвостика отправили на линию боевого соприкосновения раньше положенного срока.

«Я же номер расчета гранатометный, а гранатометы я уже увидел только в Сумах. Потому что нас забрали раньше, типа — вы не умеете стрелять, поэтому поезжайте копайте блиндажи», — рассказал мужчина.

Ранее стало известно, что среди американских наемников в ВСУ выросла доля пожилых военных.

